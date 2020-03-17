Коронавирус в Китае: 21 заболевший за сутки

По данным Государственного комитета по здравоохранению КНР, в течение последних суток в Китае был выявлен 21 новый случай заражения новым коронавирусом COVID-19, 13 человек скончались, 930 выздоровели. При этом 20 из выявленных случаев заражения – завозные.

Общее число подтвержденных случаев заражения в материковом Китае достигло 80 881, летальных исходов — 3 226. Излечились и были выписаны из больниц свыше 68,8 тысячи пациентов, передает РИА Новости

Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, пандемией. Всего в мире заражены уже более 160 тысяч человек в более чем 140 странах, большинство заболевших выздоровели. Скончавшихся — 5,7 тысячи.