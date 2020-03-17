Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Посольство России в Испании теперь работает круглосуточно. Нашим туристам, которые пока не могут вернуться домой из-за коронавируса, сообщили, как обменять билеты. По информации дипмиссии, билеты на рейсы авиакомпаний "Сибирь", "Россия" и "Победа", которые прекратили полеты в Испанию, можно обменять на билеты "Аэрофлота". Самолеты этой компании летают из Мадрида. Посольство отмечает, что на Тенерифе по-прежнему много туристов, которые отправились на остров без путевки. Дипломаты продолжают составлять списки.

Дипломаты сообщают, что более 50 россиян сейчас находятся в Перу и тоже пытаются вернуться на родину. Из-за роста числа заболевших в этой стране там ввели режим ЧС и всеобщий карантин. Внутреннее и внешнее пассажирское сообщение приостановлено. Исключение сделано только для грузовых перевозок. Как уточнили в дипмиссии России, в столице Перу находятся около 20 путешественников из России, остальные — в других городах республики. В посольстве рассматривают возможность эвакуации.

"Аэрофлот" расширил список рейсов, которые отменят из-за коронавируса. Завтра самолеты авиакомпании прекратят полеты в Любляну и обратно, а с этой субботы в Белград. Ранее стало известно об отмене маршрутов в Казахстан, Латвию, Черногорию и ряд других стран. Часть рейсов отменили еще в понедельник. Всего в списке 16 государств Европы и Центральной Азии. Авиакомпания призывает клиентов заранее проверять свою бронь. Информацию об альтернативных рейсах размещают на сайте "Аэрофлота".

За сутки в мире подтверждено более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, большинство приходится на страны Западной Европы. Около 3 тысяч человек заразились в Италии, по 2 тысячи в Германии, Испании, Франции. Только со вчерашнего дня коронавирус нового типа унес более 600 жизней. Относительно стабильной остается ситуация в Китае: новых пациентов с коронавирусом там менее 50, а выздоровели за сутки в 10 раз больше. Всего в мире вирус поразил почти 182 тысячи человек, скончались более семи тысяч.