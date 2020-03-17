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17 марта 202007:01

8 городов Америки, которые могут исчезнуть к 2100 году

Bruce R. Bennett/Global Look Press/ZUMA Press

Ученые уже давно бьют тревогу, рассказывая о глобальном потеплении и его последствиях для населения планеты. Некоторые города оказываются особо уязвимыми перед этим явлением, так как поднимается уровень моря, в связи с чем города, находящиеся на побережье, могут стать жертвами наводнений, разрушающих здания, инфраструктуру и уносящих жизни людей.

Ниже мы расскажем о 8 американских городах, которые, по мнению экспертов, могут исчезнуть к 2100 году.

Новый Орлеан, штат Луизиана

Новый Орлеан все еще не до конца восстановился после разрушительного урагана Катрина в 2005 году.

Город расположен в дельте реки, что делает его уязвимым перед наводнениями. Некоторые районы города находятся ниже уровня моря.

Уже сейчас значительная часть территории города уходит под воду.

Майами, штат Флорида

Уровень моря поднимается достаточно быстро, так что многие дома и дороги в городе уже сейчас затоплены.

Согласно исследованию 2018 года, которое было проведено экспертами Union of Concerned Scientists, 12 тысяч домов в Майами столкнутся с риском хронического наводнения в течение следующих 30 лет. Таким образом, под угрозой находится жилая площадь общей стоимостью около $6.4 миллиардов.

Хьюстон, штат Техас

Как и в случае с Новым Орлеаном, Хьюстон уходит под воду, причем довольно быстрыми темпами – приблизительно на 5 см в год. Это связано с выкачиванием подземных вод, что создает разницу давления и приводит к проседанию почвы.

Именно поэтому город становится более уязвим перед наводнениями, как в случае с ураганом Харви, который повредил почти 135 тысяч домов и оставил без жилья около 30 тысяч человек.

Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси

Атлантик-Сити пережил уже не одно наводнение. Во время урагана Сэнди в 2012 году от 70% до 80% территории города находилось под водой. Ученые говорят, что это самый уязвимый город Америки, под угрозой находятся 37 тысяч человек.

Нью-Йорк

Один из районов Нью-Йорка – Queens – находится в наибольшей опасности. Согласно данным ученых, почти 2 700 домов или 7 200 человек находятся под угрозой затопления.

Если это произойдет, то будет разрушено имущество на общую сумму 1.2 миллиарда долларов.

Чарльстон, штат Южная Каролина

Чарльстон еще более уязвим, чем Атлантик-Сити. Около 64 тысяч человек находятся под угрозой затопления в течение следующих 100 лет.

Бостон, штат Массачусетс

Бостон может не полностью оказаться под водой к 2100 году, однако город в том виде, в котором он существует сегодня, перестанет существовать.

Согласно исследованию 2016 году, каждый шестой дом в Бостоне окажется под водой к 2100 году.

Вирджиния-Бич, штат Вирджиния

Вирджиния-Бич расположен на пересечении залива Чесапик и Атлантического океана. По мере роста уровня моря, вода в обоих водных объектах будет подниматься и затапливать город.

В городе уже наблюдается один из самых высоких темпов роста уровня моря на Восточном побережье.

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