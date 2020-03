15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

Сейчас, когда во многих городах мира вводят карантин в связи с коронавирусом, сотрудников переводят на удаленную работу, у людей появляется дополнительное свободное время, которое можно провести с пользой. Многие богатые люди в свободное время любят читать. В частности, миллиардер Билл Гейтс знаменит тем, что регулярно выкладывает список книг, которые он рекомендует.

Эксперты Personal Finance Insider составили список лучших книг по личным финансам. Ниже мы расскажем о них.

"Простой путь к богатству" Дж.Л. Коллинз

Эта книга – практическое пособие, позволяющее добиться финансовой независимости. В своей книге Коллинз предлагает довольно простые способы сэкономить и добиться финансового успеха.

"Я научу вас, как разбогатеть" Рамит Сетхи

Эта книга стала бестселлером The New York Times. Эта книга – настоящий мастер-класс, позволяющий читателям научиться управлять личными финансами за шесть недель. Книга написала прежде всего для молодых людей — от 20 до 35 лет.

"Думай и богатей" Наполеон Хилл

Эта книга была впервые опубликована в 1937 году, но она сохраняет актуальность и по сей день. Эта книга помогает добиться успеха практически во всех сферах жизни.

"Broke Millennial" (Разорившийся миллениал) Эрин Лоури

В своей книге Эрин Лоури рассказывает о том, как сберегать деньги на различные цели. Ее основная мысль заключается в том, что для каждой цели стоит создавать отдельный счет и откладывать на него деньги.

"Retire Before Mom and Dad" (Выйди на пенсию раньше мамы и папы) Роб Бергер

Роб Бергер – консультант по вопросам личных финансов. В своей книге он рассказывает о том, как достичь финансовой независимости обычным людям, основной источник доходов которых – заработная плата.

"Миллионер — автоматически" Дэвид Бах

Эта книга Дэвида Баха является настоящим руководством по финансовой безопасности. Бах подробно рассказывает о необходимости делать автоматические сбережения, которые позволят создать подушку безопасности.

"Когда она зарабатывает больше тебя" Фарнуш Тораби

Американская журналистка иранского происхождения Фарнуш Тораби уже не первый год пишет книги о финансовой грамотности, помогая читателям разбираться в вопросах инвестирования и управления личными финансами.

"You Are a Badass at Making Money" Джен Синсеро

Книга рассказывает о том, как создать пассивный доход, а также о правилах инвестирования. Книга дает практические советы, которые может применить практически каждый.

"Financially Fearless" Алекса фон Тобель

Алекса фон Тобель — глава и основатель сервиса LearnVest. Сервис предоставляет услуги, которые помогают управлять личными финансами, а также предоставляет доступ к консультациям специалистов по финансам.

"Get a Financial Life" Бет Коблинер

Книга Get a Financial Life Бет Коблинер стала бестселлером. Эта книга дает необходимую информацию для всех, кто хочет эффективно управлять личными финансами. Книга затрагивает ряд важных вопросов, включая вопросы погашения кредитов, экономии и сбережений, а также рассказывает об основах инвестирования.

"Женщина & Дeньги" Сьюзи Орман

Сьюзи Орман является финансовым консультантом, который специализируется на консультациях для молодых людей, которые только начинают свою карьеру. Орман – автор ряда книг, посвященных личным финансам, которые успели стать бестселлерами.

"Мой сосед — миллионер" Томас Стэнли

Эта книга впервые была опубликована в 1996 году. В ней авторы рассказывают о типичных характеристиках американских миллионеров. Несмотря на то, что книге больше 20 лет, она не потеряла своей актуальности и на сегодняшний день.

"Финансовая диета" Челси Фаган и Лоурен Вер Хейдж

Эта книга расскажет о правильном распределении финансов, а также о том, как сесть на «финансовую диету», позволяющую сэкономить деньги и при этом не ухудшить качество жизни.

"Кошелек или жизнь" Вики Робин

В своей книге Вики Робин учит читателем тому, как обрести финансовую независимость. Кроме того, она рассказывает о том, как вести полноценную жизнь вне зависимости от того, сколько денег в вашем кошельке.

"Spend Well, Live Rich" Мишель Синглетари

Мишель Синглетари работает колумнистом в издании The Washington Post. Она написала множество статей о личном финансовом планировании. В этой книге она рассказывает о том, как правильно работать с долгами и кредитами.