Dow Jones пережил худший день с 1987 года

Американский фондовый рынок продолжает получать удар за ударом. Один из ключевых индексов Dow Jones пережил 16 марта худший день после “Черного понедельника” 1987 года и третий коллапс за всю историю. От обвала его не спасли даже экстренные меры ФРС США: резкое снижение базовой ставки почти до нуля и программа количественного смягчения.

На закрытии торгов потери Dow составили 2997,10 пунктов или 12,9%. В моменте, в последние минуты торгов, падение превышало 3000 пунктов. S&P 500 упал на 12% до 2386,13, достигнув самого низкого уровня с декабря 2018 года. Nasdaq Composite закончил день падением на 12,3%, до 6904,59. Для высокотехнологичного индекса это был худший день в истории.

“Мы не можем спорить с фактами, и мы имеем дело с гораздо большей проблемой, чем просто экономика”, — пояснил CNBC исполнительный директор Instinet Франк Каппеллер.

Что уже характерно, в крутое пике индексы отправило очередное заявление президента США Дональда Трампа, который предположил, что эпидемия может продлиться до августа и не исключил того, что США все-таки грозит рецессия.

“Рынок не услышал то, что хотел услышать. Я не думаю, что он хотел услышать, что это продлится до июля и августа, и теперь рынок делает свои подсчеты. Если это продлится до июля и августа, это означает, что у нас может быть сокращение во втором квартале и третьем квартале, и это означает рецессию”, — пояснила стратег-аналитик BNY Mellon Лиз Янг в эфире CNBC.

Потери этого понедельника понизили Dow на 31,7% от своего исторического максимума, а S&P 500 и Nasdaq оказались более чем на 29% ниже своих рекордов прошлого месяца. При этом Dow Jones упал до самого низкого уровня с 2017 года. Такое стремительное падение приводило к приостановке торгов: автоматика, к примеру, сработала, когда S&P 500 ушел вниз на 8%. И это было третий раз за неделю.

Американские компании, уже пострадавшие от эпидемии, просят помощи. Так American Airlines запросили господдержку в размере $50 млрд. При этом политики уже заговорили и о материальной помощи гражданам. Так сенатор Митт Ромни предложил выделить каждому взрослому американцу по $1000. Предложение прозвучало после того, как директор Национального экономического совета Ларри Кудлоу заявил, что администрация “может” оказать адресную денежную помощь американским семьям. По информации СМИ, сенатор Чак Шумер, намерен предложить пакет мер стимулирования, по крайней мере, на $750 млрд.