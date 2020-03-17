Эпидемия коронавируса может серьезно увеличить финансовое неравенство в Китае

В течение многих лет Китай пытался сократить разрыв между богатыми и бедными, но эти усилия могут быть подорваны вспышкой коронавируса, которая потрясла вторую по величине экономику мира.

Как сообщает South China Morning Post, около трети китайских семей, имеющих годовой доход в размере от 10 тыс. юаней ($1 426) до 30 тыс. юаней, ожидают, что их доходы значительно сократятся в этом году, по сравнению с 11% семей с высоким уровнем дохода, зарабатывающих более 200 тыс. юаней ($28,5 тыс.) в год. Такие данные приводятся в докладе по результатам опроса, проведенного профессором экономики Техасского университета A&M Ганом Ли.

Опрос, проведенный среди 2 тысяч домохозяйств показал, что в состоятельных семьях, имеющих годовой доход, превышающий 1,3 млн юаней ($185 тыс.), лишь 13% опасаются, что коронавирус скажется на их финансовом состоянии. Этот показатель вдвое ниже, чем у семей, зарабатывающих 423 тыс. юаней ($60 тыс.) в год.

Таким образом результаты опроса демонстрируют, что в 2020 году неравенство доходов в Китае может увеличиться. И это несмотря на все усилия властей, которые в том числе повышают минимальную заработную плату в менее развитых регионах, отмечает SCMP.

При этом официальная статистика, опубликованная 16 марта, демонстрирует серьезный экономический спад, вызванный эпидемией. Промышленное производство сократилось на 13,5% за первые два месяца года, а розничные продажи упали на 20,5% по сравнению с предыдущим годом. Как писали “Вести. Экономика”, за первые 2 месяца текущего года работы лишились около 5 миллионов китайцев. При этом, аналитики предупреждают, что экономический рост Китая будет, скорее всего, замедляться дальше.

Между тем, другие исследования оценили, на сколько китайским семьям хватит сбережений при потере работы. Так по данным последнего опроса Центра исследований финансового состояния китайских домохозяйств (CHFS), семьи, которые рассчитывали на доход от временной работы без официальных контрактов, могли бы продержаться 2,3 месяца, оплачивая коммунальные платежи и питание, в то время как семьи, членых которых имеют полную занятость, в целом могли рассчитывать на 5,6 месяцев. Домохозяйства, у которых есть собственный бизнес, и вовсе могут продержаться 9,8 месяца.

Правда, все зависит еще и от отрасли, в которой работали участники исследования. Те, кто, к примеру, трудился в сфере ремонта, имеют денежную подушку на срок до 3,8 месяца, а вот работники финансовой сферы, в среднем, прикрыли тылы на 9,4 месяца.

Эти данные как нельзя лучше демонстрируют разрыв в доходах китайских домохозяйств и позволяют предположить, что в ближайшие месяцы он будет только расти.