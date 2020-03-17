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17 марта 202007:39

Судно для космодрома "Морской старт" пришвартовалось в России

S7 Space

Сборочно-командное судно для космодрома “Морской старт” Sea Launch Commander благополучно достигло российского берега. Оно покинуло американский порт Лонг-Бич, находящийся недалеко от Лос-Анджелеса 28 февраля. По информации агентства “Интерфакс-Дальний Восток”, судно успешно пришвартовалось в Приморье, на Славянском судоремонтном заводе.

“Пришвартовалось, все прошло по плану, как по часам. Было задействовано четыре буксира. Сейчас идет пограничная, таможенная очистка. Экипаж находится на судне. Наша задача — обеспечить судну стоянку и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт”, — сообщил директор предприятия Андрей Якимчук.

Он добавил, что в конце месяца ожидается прибытие буксирного судна Хin Guang Hua, которое, как писали ранее “Вести”, транспортирует стартовую платформу Odyssey.

Как отмечает агентство, все находящиеся на борту Sea Launch Commander 34 члена экипажа прошли санитарный контроль, на берег им разрешат сойти после пограничного и таможенного оформления.

“Проведен санитарно-карантинный контроль, который включал проведение термометрии и выявление первичных признаков инфекционных заболеваний. Температура у экипажа нормальная, признаков инфекции у прибывших не выявлено”, — сообщил Интерфаксу представитель санитарно-карантинного пункта.

Перебазирование пусковой платформы Sea Launch осуществляет компания S7 Space, купившая комплекс “Морской старт” в 2016 году. Компании пришлось ждать разрешений соответствующих американских регуляторов для перемещения платформы на территорию РФ. При этом с пусковой платформы Odyssey сняли американское и украинское оборудование — компаний Boeing и "Южмаша".

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