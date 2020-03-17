"Индекс страха" Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня на фоне паники по поводу COVID-19

Индикатор подразумеваемой волатильности на Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня в понедельник, когда все три основных фондовых индекса США потеряли около 12%, пишет MarketWatch.

Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала панику на рынках и обрушила цены на рисковые активы.

Индекс CBOE Volatility подскочил примерно на 44% за одну сессию и закрылся на рекордно высоком уровне — выше 82 пунктов. Индекс, также известный как VIX, является индикатором ожиданий инвесторов относительно турбулентности фондового рынка в предстоящий 30-дневный период.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в стране, возможно, удастся остановить в июле-августе. Это подорвало надежды на то, что угроза вируса ослабнет, как только настанет потепление.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 16 марта упал на 12,93%, S&P 500 — на 11,98%. Высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite опустился на 12,32%, продемонстрировав рекордное однодневное снижение.