Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Из-за вирусной угрозы Евросоюз закрывает границы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, поездки между ЕС и неевропейскими странами приостановлены на 30 дней. По всему Старому Свету отменяют массовые мероприятия, закрывают школы и вузы, вводят ограничения на передвижение людей.

Каждый сам за себя. Именно так сейчас можно описать ситуацию в Европе, где страны решили изолироваться друг от друга. 17 марта вступает в силу новое ограничение. Границы ЕС закрываются на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Совместные прогулки запрещены, встречи на улице тоже, необходимо сократить контакты до минимума. Разрешены выходы на улицу в случае крайней необходимости — это работа, если нет возможности осуществлять ее дистанционно", — перечислил меры Макрон.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заразившихся коронавирусом по всему меру резко растет. И пока защитные меры не помогают снизить темпы распространения инфекции. В Европе медики призывают население, как можно чаще мыть руки и использовать антисептики. На фоне ажиотажного спроса во Франции к их производству сейчас подключились даже косметические фирмы.

"На наших косметических фабриках мы производим антисептический гель. По составу он почти такой же, как делают фармацевтические фабрики. Именно поэтому мы можем прийти на помощь парижским больницам и медучреждениям по всей стране. По прогнозам, в ближайшее время спрос на антисептики будет только расти", — говорит Марк-Антуан Жаме, представитель французской косметической фирмы.

Главной защитной мерой для большинства стран пока остается изоляция. Свои границы закрыла Колумбия. В Венесуэле карантин по всей стране. А власти Туниса объявили о закрытии воздушного пространства.

Еще до объявления о закрытии внешних границ одна за другой начали закрываться границы внутри Евросоюза. Так утром в понедельник выглядела граница Франции и Германии. Проехать можно лишь по уважительной причине. Только своих теперь пускает и Венгрия.

- Я здесь уже два дня, и мы не можем пройти через Сербию и Албанию. Они заблокировали границу, это очень сложно, я не знаю, что сказать... На самом деле, это очень сложно.

В Еврокомиссии подчеркивают свободное передвижение в рамках Шенгена приостановлено, но контроль на внутренних границах не должен мешать перемещению товаров. Однако, как будет организован этот процесс, пока неизвестно.

Сохранить самообладание в критической ситуации удается не всем. Эти кадры сняли на борту пассажирского самолета, летевшего из Саудовской Аравии в Ливан. Некоторые пассажиры отказались надеть маски, а потом начали демонстративно чихать на соседей. В итоге им предельно жестко объяснили, что так делать не стоит.

Недовольны новыми правилами и жители Евросоюза. Многие считают, что Брюссель помогает остальной Европе крайне мало. И приводят пример как Италии пришлось просить помощи у Китая. Газета La Repubblica обвинила европейские власти в том, что те не захотели заблаговременно наладить производство защитных масок и перчаток, то есть по сути оставили Италию один на один с бедой.

Тем временем в США военные тоже бьют тревогу. В Пентагоне признали, что ресурсы для помощи американцам крайне ограничены. В распоряжении министерства лишь 36 госпиталей. И коек там в общей сложности в 50 раз меньше, чем в частных клиниках.