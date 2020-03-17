Тема:

Коронавирус 7 минут назад

17 марта 202008:59 Алена Пивкина

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Из-за вирусной угрозы Евросоюз закрывает границы. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, поездки между ЕС и неевропейскими странами приостановлены на 30 дней. По всему Старому Свету отменяют массовые мероприятия, закрывают школы и вузы, вводят ограничения на передвижение людей. 

Каждый сам за себя. Именно так сейчас можно описать ситуацию в Европе, где страны решили изолироваться друг от друга. 17 марта вступает в силу новое ограничение. Границы ЕС закрываются на 30 дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Совместные прогулки запрещены, встречи на улице тоже, необходимо сократить контакты до минимума. Разрешены выходы на улицу в случае крайней необходимости — это работа, если нет возможности осуществлять ее дистанционно", — перечислил меры Макрон.

 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число заразившихся коронавирусом по всему меру резко растет. И пока защитные меры не помогают снизить темпы распространения инфекции. В Европе медики призывают население, как можно чаще мыть руки и использовать антисептики. На фоне ажиотажного спроса во Франции к их производству сейчас подключились даже косметические фирмы.

"На наших косметических фабриках мы производим антисептический гель. По составу он почти такой же, как делают фармацевтические фабрики. Именно поэтому мы можем прийти на помощь парижским больницам и медучреждениям по всей стране. По прогнозам, в ближайшее время спрос на антисептики будет только расти", — говорит Марк-Антуан Жаме, представитель французской косметической фирмы.

Главной защитной мерой для большинства стран пока остается изоляция. Свои границы закрыла Колумбия. В Венесуэле карантин по всей стране. А власти Туниса объявили о закрытии воздушного пространства.

Еще до объявления о закрытии внешних границ одна за другой начали закрываться границы внутри Евросоюза. Так утром в понедельник выглядела граница Франции и Германии. Проехать можно лишь по уважительной причине. Только своих теперь пускает и Венгрия.

- Я здесь уже два дня, и мы не можем пройти через Сербию и Албанию. Они заблокировали границу, это очень сложно, я не знаю, что сказать... На самом деле, это очень сложно.

В Еврокомиссии подчеркивают свободное передвижение в рамках Шенгена приостановлено, но контроль на внутренних границах не должен мешать перемещению товаров. Однако, как будет организован этот процесс, пока неизвестно.

Сохранить самообладание в критической ситуации удается не всем. Эти кадры сняли на борту пассажирского самолета, летевшего из Саудовской Аравии в Ливан. Некоторые пассажиры отказались надеть маски, а потом начали демонстративно чихать на соседей. В итоге им предельно жестко объяснили, что так делать не стоит.

Недовольны новыми правилами и жители Евросоюза. Многие считают, что Брюссель помогает остальной Европе крайне мало. И приводят пример как Италии пришлось просить помощи у Китая. Газета La Repubblica обвинила европейские власти в том, что те не захотели заблаговременно наладить производство защитных масок и перчаток, то есть по сути оставили Италию один на один с бедой.

Тем временем в США военные тоже бьют тревогу. В Пентагоне признали, что ресурсы для помощи американцам крайне ограничены. В распоряжении министерства лишь 36 госпиталей. И коек там в общей сложности в 50 раз меньше, чем в частных клиниках.

Ранее по теме

Сейчас

07:22

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

06:42

Праймериз в США – под угрозой

06:18

Сирия: восстановление трассы М5 идет полным ходом

06:12

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

06:06

Приморье встречает "Эстафету Победы"

06:00

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

05:49

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

32 минуты назад
Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

3 часа назад
Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

3 часа назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

3 часа назад

Трансляции

13:00

Заседание коллегии Генпрокуратуры
14:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

25 минут назад
На Украине закрывают все метрополитены

На Украине закрывают все метрополитены

8 часов назад
Глава UFC: без зрителей, может, не в США, но бой Нурмагомедова и Фергюсон состоится

Глава UFC: без зрителей, может, не в США, но бой Нурмагомедова и Фергюсон состоится

1 час назад
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

4 минуты назад
Приморье встречает "Эстафету Победы"

Приморье встречает "Эстафету Победы"

3 часа назад
Киров готовится к паводку

Киров готовится к паводку

3 часа назад
КС признал законными поправки к Конституции

КС признал законными поправки к Конституции

16 часов назад
Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

7 часов назад
Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

6 часов назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

7 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

19 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

53 минуты назад
COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

2 часа назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

3 часа назад
Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

8 часов назад
Образование постепенно переходит в онлайн

Образование постепенно переходит в онлайн

9 часов назад
Россия готовится к переходу на "удаленку"

Россия готовится к переходу на "удаленку"

9 часов назад
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

9 часов назад
Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

10 часов назад
Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

10 часов назад
Россия ограничивает въезд иностранцев

Россия ограничивает въезд иностранцев

11 часов назад
Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

11 часов назад
В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

12 часов назад
Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

12 часов назад
Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

12 часов назад
Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

12 часов назад
Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

12 часов назад
Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

13 часов назад
Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

13 часов назад
Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

14 часов назад
Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

14 часов назад
Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

14 часов назад
Вручение премии "Ника" перенесено на осень

Вручение премии "Ника" перенесено на осень

14 часов назад
Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

14 часов назад
Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

15 часов назад
В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

15 часов назад
Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

16 часов назад
Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

16 часов назад
Голикова: в 7 случаях из 93 заражение коронавирусом произошло внутри России

Голикова: в 7 случаях из 93 заражение коронавирусом произошло внутри России

17 часов назад
"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

18 часов назад
TikTok, Viber и PUBG шпионят за буфером обмена iPhone

TikTok, Viber и PUBG шпионят за буфером обмена iPhone

19 часов назад
"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

"Так получилось": Маргарита Симоньян сообщила, что снова беременна

20 часов назад
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку