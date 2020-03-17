В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

Следователи СКР проводят проверку по факту смерти москвички, у тела которой ее годовалая дочка провела несколько дней.

По данным СМИ, 27-летняя женщина умерла в квартире на западе Москвы, рядом с ее телом годовалая девочка просидела два дня.

В полиции рассказали, что недавно погибшей женщине провели операцию на сердце. Тело женщины обнаружила ее сестра, пришедшая ее проведать, передает РИА Новости.

Муж погибшей все это время находился дома с ребенком, но, по его словам, три дня был в запое.

СКР проводит проверку по данному факту.