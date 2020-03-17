17 марта 202008:27

Глава UFC: без зрителей, может, не в США, но бой Нурмагомедова и Фергюсон состоится

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт прокомментировал текущие планы по предстоящему поединку между действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

"Мы не имеем особого выбора, кроме как перенести часть турниров UFC, но бой Нурмагомедова и Фергюсона 18 апреля по-прежнему в календаре, он состоится, — приводит слова главы промоушена РИА Новости. – Чего бы это ни стоило. Без зрителей. Возможно, за пределами США, но бой будет".

Напомним, что поединок бойцов намечен на 18 апреля и первоначально должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий в штате и теперь организаторы боя подыскивают новое место.

Ранее Нурмагомедов уже высказался на тему возможного переноса поединка, предложив определить победителя боя на закрытой от болельщиков арене.

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