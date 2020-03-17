Иркутяне сняли клип на льду Байкала в поддержку российской группы "Little Big"

Иркутяне решили поддержать российскую группу "Little Big", которая готовится к участию в международном песенном конкурсе "Евровидение". Они сделали клип на песню "Uno". Видео записали на льду Байкала недалеко от Сарминского ущелья.

Автор видео Евгений Зимник шутит: "Рыбу не распугали, она не ловилась как до танца, так и после".

Клип иркутян попал даже в топ "Инстаграма" по хэштегу #Unovisionchallenge, сообщают "Вести Иркутск".