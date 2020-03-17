S&P снизило рейтинг Boeing на фоне коронавируса и проблем с 737 MAX

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный рейтинг Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX и пандемии коронавируса.

Рейтинг американского концерна был снижен с "А-" до "BBB", говорится в сообщении агентства.

"Денежные потоки Boeing в течение следующих двух лет будут намного слабее, чем мы ожидали, из-за приостановки эксплуатации 737 MAX, что приведет к худшим кредитным показателям, чем мы прогнозировали", — заявило S&P.

"Кроме того, значительное сокращение глобальных авиаперевозок из- за коронавируса, вероятно, приведет к увеличению отсрочек заказов на самолеты, что окажет дополнительное давление на денежные потоки", — предупредило агентство.

S&P подтвердило краткосрочный рейтинг Boeing на уровне "А-2", поместив его в список на пересмотр с возможным понижением. Понижение рейтинга может произойти в течение следующих 12-24 месяцев, если агентство сочтет, что денежный поток компании еще слабее, чем ожидалось.

Boeing пытается преодолеть крупнейший кризис в своей истории, который разразился после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек. Эксплуатация самолетов 737 MAX приостановлена по всему миру с марта 2019 года.

Компания рассчитывает получить одобрение регуляторов на возобновление полетов 737 MAX в середине года.

Между тем, пандемия коронавируса ударила по мировой авиационной отрасли, снизив спрос авиакомпаний на самолеты.

Эксперты Centre for Aviation (CAPA) предупредили, что большинство авиакомпаний по всему миру рискуют обанкротиться к концу мая, если правительства и руководители отрасли не примут скоординированные меры для борьбы с последствиями вируса.