17 марта 202008:54

УЕФА может запросить 300 млн евро за перенос Евро-2020

tuttosport.com

Союз европейских футбольных ассоциаций 17 марта решит судьбу континентального футбола на ближайшие несколько месяцев, когда в формате видеоконференции проведет совещание с представителями всех 55 членов организации.

В числе прочих на повестке дня будет стоять вопрос о Лиге чемпионов и Лиге Европы, национальных чемпионатах и предстоящим чемпионатом Европы-2020 – он запланирован на июнь-июль 2020 года.

По предварительной информации, Евро-2020 намерены переносить на 2021 год – это планируется сделать ради того, чтобы национальные турниры можно было доиграть. Однако за перенос УЕФА запросит почти 300 миллионов евро, сообщает телеканал "Россия 24".

Впрочем, ранее не все функционеры высказывались за продолжение чемпионатов. Так, руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас признался – в Испании настроены на досрочное завершение национального чемпионата.

Ту же мысль накануне высказал и босс московского "Спартака" Леонид Федун, который предложил не рассматривать продолжение сезона в российской премьер-лиге и, тем самым, признать "Зенит" чемпионом страны.

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