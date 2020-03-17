Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

Следственный комитет РФ изучит список ветеранов Латышского легиона СС на причастность к геноциду во время войны и реабилитации нацизма. Об этом заявила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Список был представлен в докладе историков. По словам Петренко, там содержатся анкетные данные, которые позволяют провести поисковые мероприятия.

В России расследуется дело против ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса по статье о реабилитации нацизма. В настоящее время следователи проверяют более 50 человек, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них — и легионеры Латышского легиона СС.

Всего в докладе историков есть фамилии 96 латышей-эсэсовцев. Сейчас живут в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии.