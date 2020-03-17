Тема:

Коронавирус 12 минут назад

17 марта 202009:49

В Башкирии госпитализировали 6 детей с подозрением на коронавирус

В Минздраве Башкирии сообщили о госпитализации 6 детей с подозрением на коронавирус. Всего в стационарах с подозрением на новую инфекцию находится 41 человек, сообщил на утреннем брифинге министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Пациентов лечат и наблюдают в соответствии с международными рекомендациями и держат в отдельных боксах. Состояние у всех стабильное. Они ожидают результатов анализов.

Всего в России официально подтверждено 93 случая заражения вирусом COVID-19, пять человек выздоровело, умерших нет, напоминает ГТРК "Башкортостан". Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, с подозрением на вирус госпитализировали в пятницу, 13 марта. Их пробы  не подтвердились. На следующий день в боксы инфекционного отделения поместили их детей. На данный момент в больнице находятся четыре человека, коронавирус у них также не подтвержден.

Добавим, что на сегодняшний день в республике нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Одной из мер по недопущению проникновения короновируса в республику стала отмена массовых мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава республики.

Ранее Радий Хабиров распорядился построить в Уфе быстровозводимую инфекционную больницу. На возведение дано меньше года. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос открытия в республике производства медицинских масок.

 

Текст: ГТРК "Башкортостан"

Ранее по теме

Сейчас

09:38

День космонавтики отпразднуют осенью

07:22

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

06:42

Праймериз в США – под угрозой

06:18

Сирия: восстановление трассы М5 идет полным ходом

06:12

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

06:06

Приморье встречает "Эстафету Победы"

06:00

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

47 минут назад
Пустые залы: столичные театры и стадионы возвращают деньги зрителям

Пустые залы: столичные театры и стадионы возвращают деньги зрителям

35 минут назад
"Индекс страха" Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня

"Индекс страха" Уолл-стрит достиг рекордно высокого уровня

1 час назад
Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

1 час назад

Трансляции

13:00

Заседание коллегии Генпрокуратуры
14:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

1 час назад
Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

35 минут назад
Глава UFC: без зрителей, может, не в США, но бой Нурмагомедова и Фергюсон состоится

Глава UFC: без зрителей, может, не в США, но бой Нурмагомедова и Фергюсон состоится

1 час назад
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

43 минуты назад
Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

4 часа назад
Киров готовится к паводку

Киров готовится к паводку

4 часа назад
Приморье встречает "Эстафету Победы"

Приморье встречает "Эстафету Победы"

4 часа назад
Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

8 часов назад
Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

7 часов назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

8 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

20 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

1 час назад
COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

2 часа назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

3 часа назад
Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

4 часа назад
На Украине закрывают все метрополитены

На Украине закрывают все метрополитены

8 часов назад
Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

9 часов назад
Образование постепенно переходит в онлайн

Образование постепенно переходит в онлайн

9 часов назад
Россия готовится к переходу на "удаленку"

Россия готовится к переходу на "удаленку"

10 часов назад
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

10 часов назад
Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

11 часов назад
Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

Как работать из дома продуктивно и безопасно: советы экспертов

11 часов назад
Россия ограничивает въезд иностранцев

Россия ограничивает въезд иностранцев

12 часов назад
Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

Папа Римский бродит по пустому Риму и молится о чуде

12 часов назад
В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

В США не исключили гибели сотен тысяч людей из-за коронавируса

12 часов назад
Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

Действуют на опережение: как власти Москвы борются с коронавирусом

13 часов назад
Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

Мировая гонка за вакциной от COVID-19: США применили против Европы запрещенный прием

13 часов назад
Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

Шесть лет вместе: крымчане отмечают годовщину воссоединения с Россией

13 часов назад
Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

Правительство РФ поддержит экономику в условиях коронавируса

13 часов назад
Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

Решительно, быстро и своевременно: российская опережающая стратегия борьбы с коронавирусом

13 часов назад
Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

Стало известно о новых киберугрозах, связанных с коронавирусом

14 часов назад
Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

Попугай Кеша все-таки останется в прошлом: ремейка не будет

14 часов назад
Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

Аркадий Ротенберг и монтажник Зайков стали Героями Труда

14 часов назад
Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

Как защититься от коронавируса в автомобиле, такси и каршеринге

14 часов назад
Вручение премии "Ника" перенесено на осень

Вручение премии "Ника" перенесено на осень

15 часов назад
Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

Сибирячка, похудевшая на центнер с 350 килограммов, начинает новую жизнь

15 часов назад
Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

Новую модификацию ЗРК "Бук" впервые покажут на Параде

16 часов назад
В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

В Москве расширен список стран, прибывшим из которых обязателен карантин

16 часов назад
Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

16 часов назад
Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

Процессор из iPhone 12 показал, на что способен

16 часов назад
"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

"Пошла на голос": Илона Броневицкая вспомнила, чем ее зацепил отец Стаса Пьехи

19 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку