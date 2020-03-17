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Коронавирус 6 минут назад

17 марта 202009:23

Банк России и правительство опубликовали заявление о мерах по стабилизации экономики

Global Look Press

Правительство и Центробанк РФ опубликовали совместное заявление "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития".

Правительство и Центробанк принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках, отмечается в заявлении.

Экономика России обладает достаточным запасом прочности и объемом финансовых ресурсов. Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Правительство координирует бюджетную и экономическую политику, а Банк России регулирует уровень ликвидности в экономике, контролирует банковский и финансовый сектор. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в сфере здравоохранения.

Экономический пакет

Правительство и Центральный банк при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых Правительством и Банком России мер направлен на достижение трёх приоритетных задач: обеспечение финансовой стабильности, финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

1. Обеспечение финансовой стабильности

Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

При реализации прочих мер экономического пакета Правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.

2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики

2.1. Меры в отношении авиационного транспорта и туристической деятельности.

Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьёзное негативное влияние. В том числе из-за ограничений и введённых по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

Банк России предоставил банкам возможность работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны Правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.

Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

2.2. Меры в отношении других отраслей и секторов экономики.

Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьёзным влиянием негативных факторов.

Правительство утвердит обновлённый список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объём субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на один процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП – арендаторов государственного или муниципального имущества.

Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.

При необходимости Центральный банк будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.

В случае появления новых отраслей, испытывающих серьёзные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.

Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.

Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости будет готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Уже также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.

3. Меры по поддержке населения и региональных бюджетов

Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.

Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.

В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трёх до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации.

Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерством финансов в режиме реального времени будет осуществлён мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка.

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