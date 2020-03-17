В омском общежитии обрушилась кирпичная стена

Инцидент с обрушившейся кирпичной кладкой в общежитии по проспекту Мира, 88Б в Омске сегодня обсуждают в соцсетях. Люди, которые там проживают, выкладывают фото и видео и просят о помощи.

На фото видно, что большая часть кирпичной кладки развалилась и осыпалась на землю. На первом этаже разбито стекло, возможно, от падения кирпичей.

Жители утверждают, что пятиэтажное здание 60-х годов постройки, аварийным его не признали. В настоящее время на месте обрушения работает наш корреспондент, все подробности в выпусках программы ”Вести Омск”.