Путин: парламент - место для дискуссий, но не место для драки и самопиара

России нужна оппозиция, но в парламенте не должно быть бардака, считает президент Владимир Путин.

"Вот есть партия "Единая Россия", у которой есть контрольный пакет. Есть другие партии, которые часто не согласны с точкой зрения правящей партии", — пояснил глава государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент подчеркнул, что и системная, и несистемная оппозиция важны для страны. При этом он напомнил, что парламент — "это как раз место для дискуссий", "но это не место для драки и самопиара".

В качестве примера он привел ситуацию 1990-х годов, когда в парламенте случались драки, а депутаты принимали решения, которые было невозможно исполнить.

"Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность", — указал Владимир Путин.

При этом президент процитировал Петра Столыпина: "Вам нужны великие потрясения? А мне нужна великая Россия". "Думаю, нам нужна великая Россия", — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что несистемная оппозиция не является врагом власти, и обратил внимание на то, что сейчас в стране насчитывается порядка 50 политических партий.