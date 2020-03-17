Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине в рамках коррекции после недавнего падения, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,81-74,26 рубля. По итогам первых пяти минут торгов курс американской валюты оказался на отметке 74,06 рубля — это на 58,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 82,62 рубля, опустившись на 79,7 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 68,29 копейки до 77,91 рубля.

Нефть подорожала более чем на $1 во вторник после недавнего резкого падения цен, вызванного пандемией коронавируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией.

К 10:06 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,6% и составила $30,82 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 4,6% до $30,32 за баррель.