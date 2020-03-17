Buick обновил роскошный минивэн GL8 Avenir

Американская компания выпускает свой минивэн в Китае уже не первый год: новое поколение GL8 дебютировало в 2016-м. К плановому рестайлингу Buick подошел с учетом нюансов местного рынка. У минивэна появилась особо роскошная версия всего с 4 местами, способная заткнуть за пояс "Майбах".

Новую модификацию Avenir фирма показала еще год назад, но в ранге концепт-кара. Очевидно, состоятельные китайцы отнеслись к ней весьма тепло, потому что представленный на днях ее серийный вариант практически не отличается от концепта.

Основное достоинство новой версии - только четыре посадочных места. Весь просторный салон минивэна начиная от спинок передних кресел отдан только двум пассажирам, кресла которых разделяет массивная центральная консоль. В нее интегрированы подстаканники, раскладные столики и емкость для хранения мелочей.

Сами кресла отделаны дорогой стеганой кожей и снабжены множеством электрорегулировок. Кроме того, у них имеются выдвижные подножки, а пол салона укрыт плюшевыми коврами.

Передняя часть интерьера у дорогой модификации также разительно отличается от дореформенных стандартных GL8: здесь появились новая центральная консоль с джойстиком переключения передач, сенсорный блок климат-контроля и два огромных горизонтальных экрана, визуально объединенных в единый монитор.

Стандартные версии минивэна для Китая комплектуются двухлитровой турбированной "четверкой" с отдачей в 260 л.с. и 350 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатым автоматом и передним приводом. Возможно, четырехместный Avenir получит более престижный двигатель, но подробностями об этом, а также деталями рестайлинга остального семейства Buick собирается поделиться чуть позже.