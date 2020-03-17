У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

В коде iOS 14, фрагменты которого оказались в распоряжении издания 9to5mac, обнаружили признаки существования нового гаджета Apple - до сих пор о нем не было известно даже на уровне слухов. Речь идет о втором смартфоне в условно "бюджетной" линейке iPhone 9 - iPhone 9 Plus.

Устройство с 5,5-дюймовым экраном традиционных (16:9) пропорций придет на смену iPhone 8 Plus, в то время как компактный (4,7 дюйма) iPhone 9 заменит iPhone 8, вышедший в 2017-м. Смартфоны будут выполнены в традиционном форм-факторе с неподвижной (эффект нажатия эмулируется вибромотором) кнопкой "Домой", в которую встроен дактилоскопический датчик TouchID.

При этом аппараты, утверждает издание со ссылкой на код еще не вышедшей операционки, оснастят самым мощным из доступных на сегодня в смартфонах Apple процессором, A13 Bionic. Такой же установлен во флагманском iPhone 11 Pro. Помимо этого, для смартфонов будет доступна функция сканирования NFC-тегов приложениями, работающими в фоне - такое умеют делать только iPhone XR, XS и модели 2019-го года.

Ранее предполагалось, что "iPhone 9" выйдет весной 2020-го года, возможно - под названием iPhone SE2. Однако из-за проблем у азиатских производственных партнеров Apple из-за эпидемии коронавируса выпуск новинки может быть отложен.

Также издание пишет, что в коде iOS 14 обнаружены упоминания четырех новых моделей iPad Pro - J417, J418, J420 и J421. Скорее всего, речь идет об устройствах двух разных размеров, оборудованных либо только Wi-Fi, либо, в дополнение к нему, модулем сотовой связи.

https://9to5mac.com/2020/03/16/ios-14-code-confirms-apple-planning-iphone-9-plus-with-a13-as-larger-version-of-rumored-entry-level-model/ https://www.theverge.com/2020/3/16/21182140/apple-iphone-small-size-new-entry-level-se-9-features