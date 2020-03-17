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Тема:

Коронавирус 23 минуты назад

17 марта 202010:13

Дочка Lufthansa приостанавливает все регулярные рейсы

MAURITZ ANTIN/ EPA

С 19 марта дочерняя компания Lufthansa Group, Austrian Airlines временно приостанавливает выполнение регулярных рейсов. Как сообщают в компании, последний будет совершен 19 марта: самолет из Чикаго приземлится в Вене. Таким образом Австрийские авиалинии реагируют на ограничения на въезд, введенные многими странами в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Пока планируется, что Austrian Airlines приостановит регулярные рейсы до 28 марта. Пассажирам, которые уже забронировали билеты на этот период, предложат, по возможности, переоформить их на рейсы других авиакомпаний.

При этом как отметили в Lufthansa Group, группа планирует и дальше сокращать количество дальне- и ближнемагистральных рейсов. В первую очередь это затронет направления Ближнего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки.

“В целом сокращение провозных мощностей Lufthansa Group на дальнемагистральных маршрутах будет значительным — до 90 процентов. Первоначально на лето 2020 г. было запланировано 1300 еженедельных рейсов”, — отмечается в официальном сообщении Lufthansa.

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