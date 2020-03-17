Вести.net: cервис Coursera открыл вузам бесплатный доступ к онлайн-курсам

Образовательная платформа Coursera открыла вузам бесплатный доступ к 3 800 онлайн-курсам из-за коронавируса. Coursera - это проект в сфера онлайн-образования, основанный профессорами Стэнфордского Университета. По данным на декабрь 2019 года, курсы платформы помогают учиться 47 млн пользователям во всем мире. Открывая бесплатный доступ к своим курсам, руководство сервиса дает возможность студентам и ученикам продолжить обучение в удаленном режиме, несмотря на карантин. Бесплатный режим будет действовать до 31 июля, после чего его могут продлить. Это будет зависеть от ситуации с эпидемией с коронавирусом. Чтобы студенты получили доступ к нескольким тысячам курсов 400 специализаций, их университет должен зарегистрироваться в партнерской программе Coursera for Campus, а ближайшие несколько дней платформа проведет серию вебинаров, на которых расскажет, как вузам внедрять модели обучения.

По прогнозам аналитиков в условиях карантина из-за эпидемии коронавируса онлайн-кинотеатры ожидает активный рост аудитории и выручки. Это пока предположение, а вот по данным за прошлый год рынок онлайн-видео в России вырос почти в полтора раза. Согласно новому исследованию, выручка онлайн-видеосервисов в России по итогам прошлого года достигла более 27 млрд рублей. Рынок вырос на 45%. Платная модель предоставления сервисов быстро наращивает долю. Уже две трети в общем объеме выручки, а рекламные доходы уменьшились на 10% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что среди игроков серьезно подросли в показателях выручки онлайн-кинотеатры Ivi и Okko, тогда как у видеосервиса YouTube третий год подряд выручка снижается.

В целом именно эти три площадки лидируют по объему доходов на российском рынке. У Ivi - 23%, у Okko - 15% и у YouTube - 11%. Кроме того, впервые в измерениях российского рынка онлайн-видео была выделена доля американского игрока Netflix. Она составила лишь 4%. И тут интересно, как считали долю американского сервиса. По словам представителя агентства в случае с Netflix, так как у сервиса нет представительства в России исследователи изучали его долю с помощью проведения опроса зрителей онлайн-кинотеатров и сопоставления цифр с банками, которые проводят платежи в адрес американской компании. Получился сегмент в те самые 4% по данным на конец 2019 года. Сервис обслуживал около 140 тысяч подписчиков в России и заработал 1 млрд 82 млн рублей. Таким образом в денежном выражении Netflix сравнялся по доле с такими игроками как "Кинопоиск" и превзошел многие другие, включая Tvzavr, Rutube, Premier и сервисы "СТС Медиа".