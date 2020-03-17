В России от коронавируса уже вылечились пять заболевших

В России возросло до пяти число выздоровевших пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф, запущенном правительством.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, среди выздоровевших — два гражданина Китая, два россиянина и итальянец.

Накануне стало известно о выписке четырех пациентов. Кроме того, выздоровели еще три человека, которых доставили в Россию с борта круизного лайнера Diamond Princess.

Согласно последним данным, в России зарегистрированы 93 случая заражения. У большинства пациентов заболевание протекает в легкой форме, передает ТАСС.

По информации Роспотребнадзора, в России проведено более 116 тысяч тестов на коронавирус.

В конце 2019 года в центре КНР произошла вспышка коронавирусной инфекции, получившей официальное название COVID-19. Вирус распространился более чем на 130 стран, и был признан ВОЗ пандемией. В мире заразились уже почти 180 тысяч человек, около 7 тысяч из них стали жертвами заболевания.