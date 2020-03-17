На Украине назначена новый генпрокурор

Верховная рада приняла постановление о предоставлении согласия на назначение генпрокурором Украины Ирины Венедиктовой. Ее кандидатуру ранее предложил президент страны Владимир Зеленский. "За" проголосовали 269 депутатов из 226 необходимых, передает ТАСС.

В настоящее время она занимает должность и.о. директора Государственного бюро расследований.

Венедиктова пообещала, что в должности генпрокурора "не будет продавать и "сливать" уголовные дела".

"Обещаю воссоздать мощную прокурорскую институцию, чтобы прокуроры ощущали себя защищенными и нужными этому государству", — сказала она.

Ирина Венедиктова – уроженка Харькова, родилась 21 сентября 1978. Окончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Юрист, доктор юридических наук, профессор, завкафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета.