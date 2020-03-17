ЕАЭС обнулит импортные пошлины на электромобили

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обнулил ставку ввозной таможенной пошлины на ряд транспортных средств с электрическими двигателями (позиция ТН ВЭД 8703 80 000 2).

Пошлина отменена из-за скачка курсов национальных валют и отсутствия внутреннего производства в ЕАЭС. Кроме того, создан стимул для строительства необходимой инфраструктуры, заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

"Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 г. включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС юридическими и физическими лицами", — сообщает ЕЭК. Решение вступит в силу через 30 дней со дня официального опубликования.

Таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС обнуляли с 15 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. включительно. "Однако действие этой меры на протяжении менее одного года не позволило достичь планируемых результатов", — подчеркивает ЕЭК.

Беспошлинный режим не распространялся тогда на физлиц, которые уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости авто, что стало "заградительным барьером для покупки электромобилей", поясняет ЕЭК.

Между тем в январе-октябре 2019 г. в ЕАЭС ввезли 292 электромобиля (позиция 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС) на $14,86 млн. Доля Армении составила 0,7%, Белоруссии — 30,8%, Казахстана — 7,2%, России — 61,3%. В основном электромобили поступают из США, Китая, Австрии и Германии.