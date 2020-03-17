Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

В Казани дорожный конфликт водителей окончился аварией — один из участников потасовки наехал на второго своим автомобилем.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта, на улице Мамадышский тракт возле мечети. На опубликованных кадрах видно, что один из водителей ломился с кулаками в салон машины другого, а потом сел в свой автомобиль.

Через несколько секунд подвергшийся нападению мужчина опомнился и дважды протаранил машину своего обидчика, а затем сбил оппонента, который вышел из автомобиля. При этом пострадала еще одна легковушка, водитель которой не принимал участия в конфликте.

По словам очевидцев, после аварии были слышны несколько выстрелов, однако данные о том, кто и в кого стрелял, не поступали.

В ГИБДД Казани прокомментировали инцидент, слова полицейских опубликовало издание "Вечерняя Казань". "22-летний водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на автомобиль LADA под управлением 22-летнего водителя, с последующим наездом на водителя автомобиля LADA, который вышел из салона и находился возле своего автомобиля, после чего автомобиль Toyota совершил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 33-летнего водителя", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавший отделался гематомой стопы и ссадинами. После осмотра врачами, сбитый водитель был отправлен домой.