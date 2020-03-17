Последствия разлива нефтепродуктов на Ангаре ликвидируют в круглосуточном режиме

Режим ЧС в из-за разлива дизельного топлива на Ангаре в Мотыгинском районе снят. "Вести. Красноярск" получили официальный комментарий от пердставителей компании "Красноярсконефтепродукт".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за утечки на топливной базе в Рыбном на поверхность реки попало около ста тонн нефтепродуктов. Причиной ЧП стал разрыв трубы. Разлив произошел на площади 8 тысяч кв. метров. В этом месте Ангара все еще покрыта льдом. Большую часть (около 7,5 тысяч кв. метров) от снега уже очищена.

В настоящий момент остатки дизельного топлива собирают со льда реки при помощи сорбентов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. В них задействованы около ста человек.