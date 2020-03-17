Обамеянг захотел сменить "Арсенал" на "Барселону"

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг в следующее трансферное окно может сменить клубную прописку. Летом габонский футболист планирует стать игроком испанской "Барселоны".

Сотрудничество сторон подтверждается и интересом каталонцев к форварду – ранее представители "Барселоны" уже рассматривали Обамеянга в качестве потенциального новичка. Как сообщает Sport.es, этот интерес у каталонцев продолжает сохраняться.

Помимо чисто спортивного фактора перехода, Обамеянгу также привлекателен этот переход тем, что неподалеку от Барселоны живут его родственники. Для него это является одним из преимуществ.

Напомним, что Обамеянг выступает за "Арсенал", куда он в 2018 году перебрался из дортмундской "Боруссии". За время выступлений в составе "канониров" он сыграл 97 матчей, забив в них 61 гол.