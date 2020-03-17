Украина остановила работу пассажирского транспорта

Кабинет министров Украины объявил о прекращении с 18 марта работы пассажирского транспорта для снижения риска заболевания коронавирусом.

Прекращается работа автобусного, авиа- и железнодорожного транспорта, закрывается метро

"С 12.00 (13.00 мск) 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах", — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Разрешаются перевозки только до десяти человек — в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Украина ранее ввела карантин по всей стране – закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, приостановлен въезд в страну иностранцев. Украина официально объявила о первой смерти из-за коронавируса 13 марта.