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Коронавирус 6 минут назад

17 марта 202011:40 Елена Волосюк

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

Последние исследования в Китае, сделанные на обезьянах, показали, что антитела СOVID-19 защищают от повторного заражения. Тем не менее сразу в нескольких странах люди, переболевшие коронавирусом, вынуждены были возвращаться к медикам.

Точных данных, разумеется, нет. COVID-19 все еще продолжают изучать. Гипотез о том, почему тесты на коронавирус снова становятся положительными, несколько.

О том, что заболеть COVID-19 можно несколько раз, заговорили еще в феврале, когда были зарегистрированы первые подобные случаи. Мировые СМИ облетели кадры, как врачи повторно госпитализируют 70-летнюю японку. Она заразилась коронавирусом от знакомых, побывавших в эпицентре эпидемии в Ухане. Затем вроде бы вылечилась. Но спустя какое-то время ей снова стало плохо. Повторный тест вновь дал положительный результат.

И это не единственный подобный случай. В китайской провинции Цзянсу соседи поздравляют местного жителя, который излечился от коронавируса, тесно прижимаются к нему для группового фото. Спустя три дня мужчина был повторно госпитализирован, а контактировавшие с ними люди вернулись на карантин. По некоторым данным, в Китае повторные случаи заражения зафиксированы у более чем ста человек. Например, в провинции Гуандун по второму кругу на койки пришлось отправиться каждому седьмому выздоровевшему.

Всего в Поднебесной с болезнью справились уже более 70 тысяч человек. И от такого количества сто — это, вроде бы, немного. Но достаточно, чтобы забеспокоиться.

По мнению врачей, само наличие подобных прецедентов еще не говорит о том, что коронавирусом можно заразиться повторно. Ведь может иметь место обычная банальная ошибка диагностики. Например, в силу неточности тест-систем.

"Одна только вирус-положительная РНК не означает, что у пациента есть неповрежденные частицы вируса в теле. Кроме того, это не означает, что пациент заразен. Это не является сигналом повторного инфицирования. Если мы думаем, что пациент заражен повторно, должна быть температура, затемнение в легких на рентгене, другие симптомы", — говорит Ян Сяовэй, заместитель начальника отдела Больницы Пекинского медицинского университета.

А ведь, чтобы повторно обнаружить коронавирус, надо провести сразу три теста. Это увеличивает шанс получения ложного результата. Еще сыграть роль может человеческий фактор. Например, домой могли отпустить недолеченного пациента. Или по ошибке положить в инфекционное отделение больного, у которого не коронавирус, а обычная простуда, и там он заразится.

 

А ведь и в Китае во время активного распространения, и сейчас в Европе медики работают буквально на износ. А значит, шансы неверно оценить результаты тестов или попросту что-то напутать совсем не равны нулю.

Можно все-таки заразиться СOVID-19 повторно или нет — это зависит от того, вырабатывает ли наш организм антитела к патогену. На самом деле, мы довольно часто болеем коронавирусами. Любая простуда — это вирус. Чаще всего риновирус. А вот на втором месте стоит коронавирус. То есть по частоте поражения человека они обходят даже грипп.

Вот только все серотипы эти довольно безвредные. А главное — наш организм вырабатывает к ним антитела. То есть, заразившись любым из известных коронавирусов, мы получаем временный иммунитет к ним. Примерно на год-два. Работает ли то же самое с нынешним штаммом? Ученые пока не могут дать однозначный ответ. Но можно точно сказать, что ранее уже случались случаи повторного заражения вирусами у людей с ослабленным иммунитетом.

"Скорее всего, связано с людьми, у которых иммунодефицитные состояния, необязательно ВИЧ-инфекция. И поэтому не формируется полноценный иммунный ответ, и люди повторно заболевают, либо так называемая вторая волна. То есть вирус удается как-то пригасить на какое-то время, а потом он снова атакует организм. Я такое встречал. При Эбола такое встречалось неоднократно", — говорит Александр Чепурнов, вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИФКИ СО РАМН.

Не исключено, что дополнительную информацию по риску повторного заражения коронавирусом дадут как раз исследования на приматах, которые продолжаются в Китае.

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