Матч "Шинник" - "Урал" повторно отменен. Полуфиналист определится позднее

Ярославский "Шинник" и "Урал" из Екатеринбурга вновь не смогут определить полуфиналиста Кубка России по футболу. Четвертьфинальная встреча перенесена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

"В связи с запретом губернатора Московской области на проведение спортивных мероприятий, поединок 1/4 финала Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен, — сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. – Дата матча будет определена позже".

Напомним, что этот перенос матча стал уже вторым. Ранее "Шинник" и "Урал" не смогли сыграть из-за неудовлетворительного состояния поля в Ярославле. Изначально матч должен был состояться четвертого марта, позже его перенесли на 18 марта в Химки.