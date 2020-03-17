17 марта 202011:40

Пассажирка, снятая с поезда "Москва – Волгоград", ждет результатов анализов

Пассажирку поезда "Москва – Волгоград" сняли с поезда в Борисоглебске после резкого ухудшения самочувствия. Ее планировали доставить на вертолёте в Москву, однако, по последним данным, женщина находится в отдельном боксе в борисоглебской райбольнице.

Женщина сама обратилась за помощью к медикам на станции в Борисоглебске, сообщают "Вести Воронеж" . Она пожаловалась на боль в горле и рассказала, что накануне прилетела из Европы. Она живёт с мужем в Голландии. Её супруг недавно навещал сына в Бельгии, который заболел коронавирусом. У пассажирки поезда взяли анализы, но их результаты пока не разглашают.

Известно, что вместе с женщиной в вагоне ехали 37 человек. Если коронавирусная инфекция у пассажирки подтвердится, то всем ее попутчикам грозит карантин.

Напомним, в Воронеже на сегодня официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В больницах на стационарном лечении находятся 9 человек, которых проверяют на его наличие. В соседних с Воронежской Липецкой и Белгородской областях уже зафиксировали случаи заражения. В Липецкой и Курской области из-за угрозы распространения инфекции ввели режим повышенной готовности.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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