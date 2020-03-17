Вологодский депутат предлагает спасаться от коронавируса водкой

Довольно спорный метод борьбы с коронавирусом опубликовал на своей странице в социальной сети депутат Антон Холодов. Парламентарий предлагает спасаться от опасной инфекции с помощью водки, сообщает ГТРК "Вологда".

Правда, следует отметить, что слуга народа не рекомендует употреблять "огненную воду" по ее прямому назначению. Вместо этого нужно налить крепкий напиток в пульверизатор и периодически использовать его как дезинфицирующее средство. К примеру, для того чтобы протирать руки. Холодов отмечает также, что этого подходит не только водка, но и спирт, при его наличии.

Исходя из комментариев можно судить о том, совет поддержали практически все, за исключением водителей. Причины ясны – алкогольный напиток имеет сильный запах и при этом долго выветривается. В свою очередь для инспекторов ДПС, вряд ли сразу история с "профилактической" вируса покажется убедительной.

Нашлось и не мало и тех, кто назвал пост депутата погоней за "хайпом". Как уже делали вологодские бизнесмены, которые решили помочь КНР тонной иван-чая.