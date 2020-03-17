Экономисты прогнозируют сохранение ставки ЦБ РФ

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 20 марта, сохранит ключевую ставку на уровне 6%, прогнозируют опрошенные аналитики, включая опросы Bloomberg и Reuters.

20 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведет пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров в 15:00 мск, сообщил регулятор.

В кризис 2014-2015 годов российский регулятор повышал ставку при обвале цен на нефть и снижении курса рубля.

Но сейчас иная ситуация. Тогда кризис касался только российской экономики, а сейчас паника охватила все страны и рынки. Центробанки крупнейших стран мира уже снизили ключевые ставки и наполняют экономику недорогими кредитами, предоставляют ликвидность и поддержку всем компаниям, пострадавшим от карантина и падения спроса.

В первую неделю паники на мировых рынках с 9 по 13 марта правительство и Банк России приняли ряд мер для стабилизации российского финансового рынка: прекращена покупка валюты на Московской бирже, и началась ее продажа, банкам предоставлена необходимая ликвидность.

Банк России заявил о продолжении поддержки: рынки получат необходимую рублевую и валютную ликвидность.

Днем ранее доллар на Московской бирже подскочил на 2,5 руб. и поднялся выше 75 руб., курс евро – почти на 4 руб. и превысил 84,3 руб. Ослабление валюты последовало за обвалом цены нефти на 8-9%. Днем ранее нефть торговалась по цене ниже $31 за бочку европейского эталона Brent в Лондоне и $29 американского эталона WTI – в Нью-Йорке.

Сегодня курс рубля укрепляется: к 11:30 мск доллар подешевел на 50 копеек до 74,15 руб., а евро потерял сразу 1 руб. и торгуется по 82,4 руб.

Цены на нефть сегодня растут на 2-3% – до $30,44 за баррель европейского эталона Brent в Лондоне и $29,59 американского эталона WTI в Нью-Йорке.