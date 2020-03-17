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Коронавирус 6 минут назад

17 марта 202011:45

5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

Global Look Press/Keystone Press Agency

Коронавирус по-прежнему играет важную роль в том, как чувствует себя мировая экономика. Многие эксперты рассказывают о том, какое негативное влияние оказывает эпидемия на различные отрасли во многих странах мира.

Однако есть и такие отрасли, которые переживают подъем в связи с эпидемией коронавируса. Ниже мы расскажем о них подробнее.

1. Онлайн доставка продуктов

В связи с распространением коронавируса многие люди опасаются ходить в места скопления людей, в частности, в супермаркеты. Именно поэтому особой популярностью стали пользоваться сервисы доставки продуктов питания. Сами ритейлеры также отмечают рост популярности онлайн-доставки.

Если говорить о России, то здесь выручка от доставки продуктов онлайн выросла в феврале на 24%. В других странах идут аналогичные процессы. Более того, в западных странах стала пользоваться популярностью бесконтактная доставка продуктов питания, когда заказ оставляют у порога дома или в любом другом месте, указанном клиентом, после чего покупатель сам забирает товар.

Важным моментом является также и то, что люди стремятся сделать запас продуктов, чтобы можно было не выходить из дома некоторые время. Чтобы не тащить из магазина тяжелые сумки с запасами провианта, люди также совершают покупки онлайн и заказывают доставку до дома.

Помимо продуктов питания, отмечается рост спроса на онлайн доставку кормов для животных. Кроме того, рост наблюдается и у онлайн-продавцов не только продуктов питания, но и других товаров – книг, бытовой химии и других.

2. Продажа чистящих средств

Одна из рекомендаций, позволяющих снизить риск заражения вирусом, заключается в постоянной обработке рук спиртосодержащими гелями. Помимо этого, в рекомендации также входит обработка дверных ручек, перил и других поверхностей чистящими средствами. Все это приводит к тому, что наблюдается рост продаж чистящих средств, а также спиртовых гелей и салфеток.

Многие производители резко подняли цены на эти товары – прибыль растет огромными темпами.

3. Онлайн игры

В связи с коронавирусом многие компании переводят своих сотрудников на удаленную работу или же выдают внеочередной отпуск. Люди больше времени проводят дома, у них появляется больше времени на онлайн игры.

Многие сервисы видео-игр отметили резкий рост числа пользователей.

Несомненно, платформы и сервисы онлайн-игр переживают настоящий бум популярности и, как следствие, рост прибыли.

При этом, отрасль также ощущает негативное влияние эпидемии: были отменены многие важные выставки, соревнования и конференции, которые традиционно привлекают большое число посетителей.

4. Приложения для видеоконференций

Согласно данным корпораций, число скачиваний приложений Tencent Conference, WeChat Work, Zoom, Microsoft Teams и Slack выросло почти в пять раз с начала года. Эксперты связывают такой рост с эпидемией коронавируса.

Подобные приложения скачивались 1.4 миллионами новых пользователей из App Store и Google Play только за первую неделю января.

К первой неделе марта это число выросло до 6.7 миллионов.

Это связано с тем, что в связи с отменой перелетов и поездок многие корпорации вынуждены проводить совещания и другие мероприятия с использованием видеосвязи.

5. Видеосервисы

Если говорить о России, то здесь онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, объявили об об акциях.

Они предлагают клиентам бесплатные подписки или подписки по очень низким ценам на время карантина.

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