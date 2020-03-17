Всероссийский фестиваль японского аниме в Воронеже отменен впервые за 20 лет

Всероссийский фестиваль японской анимации в Воронеже отменен впервые за 20 лет. Традиционное для столицы Черноземья майское мероприятие из-за угрозы коронавируса не будет проводиться впервые за всю историю существования.

Организаторы говорят, что не видят никаких вариантов проведения мероприятия в обычном формате, однако, не собираются полностью сдаваться. Как передают "Вести Воронеж", в этом году город ждет первый Всероссийский онлайн фестиваль японской анимации.

Так, поклонников косплея, призывают взять в руки видеокамеры и снимать видеоклипы о своем творчестве. Затем эти видео оценят в онлайн-режиме все участники и зрители феста. Планируется, что мероприятие, как обычно, будет проводиться в мае.

Кроме того, организаторы ждут активности и от волонтёров, зрителей и гостей фестиваля, всех, кто обычно участвует в фесте.



Отметим, что пандемия из-за коронавируса объявлена по всему миру. Во многих странах в целях безопасности отменяют массовые мероприятия, занятия в учебных заведениях, а также прекращается сообщение между странами. В частности, Россия объявила о строгом ограничении въезда иностранцев.



В Воронеже на сегодня официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. В больницах на стационарном лечении находятся 9 человек, которых проверяют на его наличие. В соседних с Воронежской Липецкой и Белгородской областях уже зафиксировали случаи заражения. В Липецкой и Курской области из-за угрозы распространения инфекции ввели режим повышенной готовности.