Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сам 22-летний таксист с места скрылся, а Каталин Любимову доставили в больницу и поместили в реанимацию.

На поиски подозреваемого ушло около 12 часов. ДТП произошло вечером 16 марта на Пречистенке. Обстоятельства аварии не называются, известно лишь, что сбивший на переходе 73-летнюю женщину водитель Skoda уехал с места.

Пострадавшую доставили НИИ им. Склифосовского, врачи диагностировали у нее вывих колена и перелом руки и поместили на ночь в экстренную реанимацию. Сегодня ее должны перевести в палату.

Во вторник предполагаемого виновника ДТП задержали, на него составлен административный протокол.