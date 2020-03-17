Тема:

Коронавирус 6 минут назад

17 марта 202012:19

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

Global Look Press

Между Россией и Финляндией из-за ситуации с коронавирусом временно прекращается движение пассажирских поездов.

Скоростные поезда "Аллегро" из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут ходить до 18 марта. Последний поезд отправится из Питера в 20:30, из финской столицы – в 19:00. Последний поезд "Лев Толстой" из Хельсинки в Москву выедет 18 марта в 17:44.

Пассажирам полностью вернут деньги за билеты, сообщили "Интерфаксу" в VR Group (Финские железные дороги).

Граница между Финляндией и Россией будет закрыта как минимум до 13 апреля. Изменения не затронут грузовые перевозки по железной дороге.

 

Ранее по теме

Сейчас

12:11

Росавиация: коронавирус может сказаться на безопасности полетов

11:53

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

11:40

На Украине назначена новый генпрокурор

09:38

День космонавтики отпразднуют осенью

09:10

Путин: парламент - это как раз место для дискуссий

07:22

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

06:42

Праймериз в США – под угрозой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

51 минута назад
В России от коронавируса уже вылечились пять заболевших

В России от коронавируса уже вылечились пять заболевших

1 час назад
Как столичные верующие борются с коронавирусом

Как столичные верующие борются с коронавирусом

18 минут назад
Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

12 минут назад

Трансляции

13:00

Заседание коллегии Генпрокуратуры
14:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Пустые залы: столичные театры и стадионы возвращают деньги зрителям

Пустые залы: столичные театры и стадионы возвращают деньги зрителям

2 часа назад
Украина остановила работу пассажирского транспорта

Украина остановила работу пассажирского транспорта

1 час назад
В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

1 час назад
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

3 часа назад
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

41 минута назад
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

1 час назад
Путин: парламент - место для дискуссий, но не место для драки и самопиара

Путин: парламент - место для дискуссий, но не место для драки и самопиара

2 часа назад
5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

46 минут назад
Нурмагомедов против Фергюсона: бой без зрителей и, возможно, не в США

Нурмагомедов против Фергюсона: бой без зрителей и, возможно, не в США

4 часа назад
О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

6 минут назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

10 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

22 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

1 час назад
Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

2 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

2 часа назад
Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

2 часа назад
15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

2 часа назад
У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

2 часа назад
День космонавтики отпразднуют осенью

День космонавтики отпразднуют осенью

2 часа назад
"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

2 часа назад
Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

2 часа назад
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

3 часа назад
Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

3 часа назад
Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

3 часа назад
В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

3 часа назад
COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

5 часов назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

6 часов назад
Приморье встречает "Эстафету Победы"

Приморье встречает "Эстафету Победы"

6 часов назад
Киров готовится к паводку

Киров готовится к паводку

6 часов назад
Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

6 часов назад
Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

6 часов назад
Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

9 часов назад
Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

10 часов назад
На Украине закрывают все метрополитены

На Украине закрывают все метрополитены

11 часов назад
Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

Скончался сооснователь группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов

11 часов назад
Образование постепенно переходит в онлайн

Образование постепенно переходит в онлайн

12 часов назад
Россия готовится к переходу на "удаленку"

Россия готовится к переходу на "удаленку"

12 часов назад
КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина

12 часов назад
Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

Макрон обратился к нации: Франция на две недели обрекает себя на самоизоляцию

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку