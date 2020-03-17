"НОВАТЭК", "Газпромбанк" и Sinopec подали заявку на создание СП для продажи СПГ в Китае

Дочерние компании "НОВАТЭКа", "Газпромбанка" и китайской Sinopec подали в Еврокомиссию (ЕК) заявку о создании совместного предприятия (СП) в Китае — SINOVA Natural Gas Company Limited.

В СП намерены участвовать сингапурская дочерняя компания "НОВАТЭКа" — Novatek Asia Development Holding Pte. Ltd, а также дочерняя компания "Газпромбанк управление активами" — "Газпромбанк — Арктур", сообщает "Интерфакс".

"НОВАТЭК", "Газпромбанк" и Sinopec договорились о создании в Китае СП для торговли сжиженным природным газом (СПГ).

"На каждом рынке свой "Межрегионгаз", вот мы хотим создать такую компанию. Мы хотим продавать газ конечному потребителю", — отметил глава "НОВАТЭка" Леонид Михельсон.