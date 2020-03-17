Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов

Во время заседания коллеги Росавиации первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиациии Александр Нерадько заявил, что коронавирус может негативно сказаться на безопасности полетов.

Это связано с тем, что из-за прекращения международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами, передает ТАСС.

Также, по словам Нерадько, вероятны проблемы с доставкой необходимых запчастей. Кроме того, сократятся пассажироперевозки и перевозки грузов.

Как известно, в настоящее время существенно ограничено авиасообщение РФ и ряда стран. На фоне распространения коронавируса за последние полтора месяца были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и другие страны.