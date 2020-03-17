Власти Японии активизируют усилия по поддержке экономики на фоне коронавируса

Власти Японии рассматривают новые стимулирующие меры для борьбы с экономическими последствиями коронавируса, после того, как центробанк страны купил ETF на рекордные 120 миллиардов иен, сообщает Reuters.

Банк Японии купил биржевые индексные фонды (EFT) на 120,4 миллиарда иен (1,13 миллиарда долларов), что на 20,2 миллиарда иен больше по сравнению с предыдущими покупками.

На внеплановом заседании в понедельник регулятор сохранил ключевые параметры монетарной политики неизменными, но решил увеличить покупки ETF вдвое до 12 триллионов иен в год.

Кроме того, правительство Японии рассмотрит вопрос о снижении налогов и других мерах по борьбе с экономическими последствиями вируса, заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу, что предложение о снижении налога с продаж является одним из вариантов, которые стоит рассмотреть для поддержки экономики.

Банк Японии также влил в финансовую систему 30,272 миллиарда долларов в рамках операций с 84-дневным сроком погашения. Это крупнейшее вливание с декабря 2008 года.

В воскресенье центробанки США, еврозоны, Канады, Великобритании, Японии и Швейцарии договорились о скоординированных действиях по усовершенствованию предоставления ликвидности через долларовые своп-линии.