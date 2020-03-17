В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

В ходе пленарного заседания во вторник депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за нарушения во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает РИА Новости.

Авторы законопроекта — депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Они предлагают дополнить ряд статей УК.

Согласно законопроекту, уголовное наказание будет зависеть от степени тяжести преступления — от штрафов до 4 лет лишения свободы.