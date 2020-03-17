Женщина хитростью помогла задержать мигранта-грабителя, наведавшегося к ней в квартиру

В Москве задержан приезжий из ближнего зарубежья, попавшийся на неудачной попытке ограбления 40-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба МВД России, в полицию обратилась жительница Москвы, сообщившая, что в квартире, где она проживает, закрыт преступник.

Женщина рассказала, что злоумышленник проник в ее жилище под предлогом съема комнаты. Оказавшись в доме, визитер извлек предмет, напоминающий пистолет, начал угрожать даме и сорвал с нее золотую цепочку.

Жертва ограбления отдала ему серьги и предложила деньги, лежавшие в сумке в прихожей. В этот момент схема преступления дала сбой – хозяйка квартиры внезапно выскочила в подъезд и заперла входную дверь.

В итоге подозреваемый был задержан подоспевшими правоохранителями. Сам мужчина утверждает, что пострадавшая его "подставила" и оговорила. По его словам, он был давно знаком с потерпевшей и не совершал никакого преступления. Все произошедшее стало местью после ссоры из-за финансовых разногласий.

При этом у мигранта действительно был с собой пистолет, только игрушечный.

В обстоятельствах преступления предстоит разобраться стражам порядка.