Мнимый дворник с помощью колготок вымогал у жителя Казани 250 тысяч долларов

В настоящий блокбастер обратил свою месть 33-летнему предпринимателю из Казани якобы пострадавший от его рук клиент. Он покинул родной город, семь месяцев вел слежку и в конце концов совершил разбойное нападение на бизнесмена, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камеры наблюдения зафиксировали злоумышленника.

"Цель приезда — во-первых, узнать город Казань, а во-вторых, тут живут товарищи, которые меня обокрали, махинаторы", — заявил после задержания на съемной квартире подозреваемый.

В столицу Татарстана он перебрался в августе 2019 года, приобрел травматический пистолет, наручники и устройства для скрытого слежения. В начале марта он под видом дворника напал на своего обидчика, когда тот садился за руль. После нескольких ударов по лицу он заковал мужчину в наручники, вытолкнул на пассажирское сидение, где привязал капроновыми колготками за шею к подголовнику и одел ему на голову балаклаву.

После непродолжительной поездки злоумышленник остановился и предъявил свои требования — 250 тысяч долларов за свободу. Потерпевший пообещал собрать требуемую сумму, но как только его отпустили, забрав видеорегистратор и 21 тысячу рублей, направился в полицию.

Сам налетчик, как видно на кадрах, оставил машину, быстро переоделся в подвале и скрылся. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — вскоре его задержали. При обыске, помимо скрытых камер и травмата, нашли несколько ножей, рации и тот самый видеорегистратор.

За вымогательство и разбой ранее несудимому мужчине грозит серьезный срок. Суда он будет дожидаться под стражей.