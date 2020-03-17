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Коронавирус 4 минуты назад

17 марта 202012:46

США отменяют крупнейшие учения в Африке из-за коронавируса

defense.gov

Африканское командование вооруженных сил США AFRICOM отменяет крупномасштабные учения African Lion 2020. Решение было принято после тщательного анализа ситуации и ввода ограничений на международные поездки, связанных с распространением COVID-19, говорится в пресс-релизе американских военных.

Учения должны были проходить с 23 марта по 2 апреля в Марокко, Тунисе и Сенегале. В них собирались принять участие около 4 тысяч американских военных и еще 5 тысяч солдат и офицеров африканских стран, уточняет агентство ТАСС.

Это уже не первые учения, которые отменяют США. Ранее американцы отказались сразу от двух от совместных маневров с Израилем: Juniper Cobra и Eagle Genesis.

Аналогично действует Норвегия, которая отменила учения НАТО Cold Response.

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