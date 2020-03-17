Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.

Власти США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подали 16 марта ходатайство о снятии обвинений с "Конкорда" и прекращении уголовного дела. "А это значит, что утверждения "Пригожин вмешивался в выборы президента США", "Конкорд" вмешивался в выборы президента США", "Россия вмешивалась в выборы президента США" являются ложью и вымыслом", — подчеркнул Пригожин.

Однако судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено. Компания готовит иск "Конкорд" против США" за незаконное преследование и введение санкций на $50 млрд, заявил Пригожин.

Предприниматель отметил работу адвоката Эрика Дюбелье, представлявшего интересы "Конкорда", а также поведение спецпрокурора Роберта Мюллера, "который нашел в себе мужество подать в отставку, когда понял, в какое беззаконие он был втянут".

Суд округа Колумбия (США) согласился с решением Минюста США и снял обвинения с российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", отмечает "Интерфакс".

Американские прокуроры побоялись, что "Конкорд" может обнародовать "сведения о правительственных источниках и методах расследования", а также другие "чувствительные секреты".

Прокуроры добиваются признания виновными во вмешательстве в выборы в США 13 российских граждан и компании "Агентство интернет-исследований".

