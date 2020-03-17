Усиление мер по борьбе с коронавирусом в Москве: закрываются выставки, музеи и кинотеатры

В Москве в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 введены дополнительные ограничения. В Манеже на 9 дней раньше срока закрылась выставка Сальвадора Дали. Всем, кто успел купить билеты, рекомендуют обращаться к организаторам.

Работу — пока до 10 апреля — приостанавливают Пушкинский музей, кинотеатры сети "МосКино". Закрыт для посетителей Московский зоопарк, но за некоторыми животными можно наблюдать онлайн — количество трансляций на время карантина решено увеличить.

Вниманию футбольных болельщиков: отменен матч российской премьер-лиги между ЦСКА и "Зенитом", который должен был состояться в столице 22 марта.

С 21 марта на три недели закрываются все столичные школы. При этом для учеников младших классов будут введены дежурные группы численностью до 12 человек. В детских садах сохранят режим свободного посещения.

До особого распоряжения мэрии отменяются занятия по программе "Московское долголетие" и любые массовые мероприятия численностью более 50 участников.