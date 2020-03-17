17 марта 202013:57

В Красноярском крае бродячие собаки растерзали самку марала

В Красноярском крае бродячие собаки растерзали самку марала. Уходя от преследования, олень сорвался с обрыва. Труп копытного был обнаружен в рекреационной зоне национального парка "Столбы". В это время его уже разрывала стая псов, передает ГТРК "Красноярск".

По предварительной информации ветеринаров, зверь погиб от перелома позвоночника, полученного в результате падения. Напомним, в феврале в этом же районе погиб еще один марал, а две косули были спасены инспекторами от бродячих животных.

Текст: ГТРК "Красноярск"

Сейчас

14:00

Песков рассказал о секретной связи между странами

13:35

Путин призвал прокуратуру пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию

12:29

В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

12:11

Росавиация: коронавирус может сказаться на безопасности полетов

11:53

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

11:40

На Украине назначена новый генпрокурор

09:38

День космонавтики отпразднуют осенью

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин призвал прокуратуру пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию

Путин призвал прокуратуру пресекать любые действия, дестабилизирующие ситуацию

21 минута назад
В России растет количество выздоровевших от коронавируса

В России растет количество выздоровевших от коронавируса

1 час назад
В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

В России введена уголовная ответственность за нарушения при голосовании по Конституции

1 час назад
Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

Как в нынешних условиях будут работать фитнес-центры, кафе и клубы Москвы

1 час назад

Трансляции

15:30

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Все трансляции
Верующие борются с коронавирусом: дезинфекция причастия и домашние намазы

Верующие борются с коронавирусом: дезинфекция причастия и домашние намазы

1 час назад
Украина остановила работу пассажирского транспорта

Украина остановила работу пассажирского транспорта

2 часа назад
В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

В США начались клинические испытания вакцины против коронавируса

3 часа назад
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

4 часа назад
Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

2 часа назад
Нурмагомедов и Фергюсон могут провести бой в Дубае

Нурмагомедов и Фергюсон могут провести бой в Дубае

23 минуты назад
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

3 часа назад
Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

Финляндия отменила пассажирское сообщение с Россией

1 час назад
О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

О любви, семье и обретении себя: Мария Миронова и Алиса Лозовская о новом сериале "В шаге от рая"

1 час назад
"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Нарушители-невидимки". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

12 часов назад
"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": большая премьера на телеканале "Россия 1"

16.03.2020 13:55
"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

"Ну-ка, все вместе!": в седьмом выпуске нового сезона победу одержали Костелло и Узинская

15.03.2020 20:03
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

Как не позволить сидячему образу жизни себя погубить

04.03.2020 12:29
Приложение МУЛЬТ дарит бесплатный месяц просмотра

Приложение МУЛЬТ дарит бесплатный месяц просмотра

42 минуты назад
Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение

Все пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение

46 минут назад
Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет

Детали LEGO могут сохраняться в океане 1300 лет

57 минут назад
Лихач насмерть сбил школьника на переходе в Ставропольском крае. Видео

Лихач насмерть сбил школьника на переходе в Ставропольском крае. Видео

58 минут назад
Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

Дарья Мороз и Иван Рудин выходят на сцену зала "Зарядье" в первый день тишины

1 час назад
Бой перенесен: Емельяненко-младший подерется с Исмаиловым в июле

Бой перенесен: Емельяненко-младший подерется с Исмаиловым в июле

1 час назад
Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов

Росавиация: пандемия может сказаться на безопасности полетов

1 час назад
Автопроизводители в Европе останавливают конвейеры

Автопроизводители в Европе останавливают конвейеры

1 час назад
Сверхдорогая коллекция свитков Мёртвого моря оказалась подделкой

Сверхдорогая коллекция свитков Мёртвого моря оказалась подделкой

1 час назад
5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

5 отраслей, которые зарабатывают на коронавирусе

2 часа назад
Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

Проблемы с иммунитетом или мутации? Ученые выясняют причины повторного заражения коронавирусом

2 часа назад
Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

Кран рухнул на стройплощадку пензенского цирка

3 часа назад
Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

Потасовка казанских водителей окончилась наездом на одного из них. Видео

3 часа назад
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

3 часа назад
Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

Чемпион мира по фигурному катанию скончался от сердечного приступа

3 часа назад
15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

15 книг для тех, кто хочет разбогатеть

3 часа назад
У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

У iPhone 9 будет "старший брат" и мощный процессор

4 часа назад
День космонавтики отпразднуют осенью

День космонавтики отпразднуют осенью

4 часа назад
"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

"Золотая малина": в США назвали худший фильм года

4 часа назад
Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

Следком изучит список латышских эсэсовцев в докладе историков

4 часа назад
Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

Кинопремьеры разрешили показывать онлайн

4 часа назад
Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

Четыре рыбака подорвались на самодельном "динамите" под Смоленском

5 часов назад
Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

Каждый сам за себя: европейские страны закрылись друг от друга

5 часов назад
В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

В Москве годовалая девочка просидела несколько дней рядом с телом матери

5 часов назад
COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

6 часов назад
В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

В США прекращен процесс в отношении российской компании "Конкорд"

7 часов назад
Приморье встречает "Эстафету Победы"

Приморье встречает "Эстафету Победы"

8 часов назад
Киров готовится к паводку

Киров готовится к паводку

8 часов назад
Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

Система "Глонасс" пополнилась еще одним спутником

8 часов назад
Дипломаты оказывают помощь российским туристам

Дипломаты оказывают помощь российским туристам

8 часов назад
Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

Звезда сериала "Игра престолов" инфицирован коронавирусом

11 часов назад
Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

Том Хэнкс и его супруга выписаны из больницы

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку