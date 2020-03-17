В Красноярском крае бродячие собаки растерзали самку марала. Уходя от преследования, олень сорвался с обрыва. Труп копытного был обнаружен в рекреационной зоне национального парка "Столбы". В это время его уже разрывала стая псов, передает ГТРК "Красноярск".

По предварительной информации ветеринаров, зверь погиб от перелома позвоночника, полученного в результате падения. Напомним, в феврале в этом же районе погиб еще один марал, а две косули были спасены инспекторами от бродячих животных.